Росіяни обстріляли Торецьк із "Граду" – поранили дитину і 5-х дорослих
Російські війська 20 травня обстріляли місто Торецьк у Донецькій області з РСЗВ "Град", внаслідок чого поранено 6 цивільних, включно з дитиною, пошкоджено цивільні об'єкти.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, Донецька обласна прокуратура
Пряма мова Кириленка: "Росіяни накрили фактично все місто "Градами" – пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня".
Деталі: Голова Донецької ОВА повідомив, що в Торецьку поранено 5 людей. Прокуратура згодом повідомила про 6 поранених.
Двоє жінок, троє чоловіків та 11-річний хлопчик отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зокрема це – осколкові поранення, контузії, черепно-мозкові та мінно-вибухові травми.
Усім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний, зазначив Кириленко.
Уламки снарядів пошкодили приватні й багатоповерхові будинки, приміщення дитячого й торговельного закладів, господарські та інші споруди.
Голова ОВА закликав людей до евакуації.
Донецька обласна прокуратура почала розслідування обстрілу житлових кварталів Торецька – провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1 ст. 438 КК України).