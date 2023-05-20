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Росіяни обстріляли Торецьк із "Граду" – поранили дитину і 5-х дорослих

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 19:41
Росіяни обстріляли Торецьк із Граду – поранили дитину і 5-х дорослих
Наслідки обстрілу Торецька 20.05.2023, фото з Telegram Павла Кииленка

Російські війська 20 травня обстріляли місто Торецьк у Донецькій області з РСЗВ "Град", внаслідок чого поранено 6 цивільних, включно з дитиною, пошкоджено цивільні об'єкти.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, Донецька обласна прокуратура 

Пряма мова Кириленка: "Росіяни накрили фактично все місто "Градами" – пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня".

Деталі: Голова Донецької ОВА повідомив, що в Торецьку поранено 5 людей. Прокуратура згодом повідомила про 6 поранених. 

Двоє жінок, троє чоловіків та 11-річний хлопчик отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зокрема це – осколкові поранення, контузії, черепно-мозкові та мінно-вибухові травми.

Усім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний, зазначив Кириленко. 

Уламки снарядів пошкодили приватні й багатоповерхові будинки, приміщення дитячого й торговельного закладів, господарські та інші споруди.

ВІДЕО ДНЯ

Голова ОВА закликав людей до евакуації.

Донецька обласна прокуратура почала розслідування обстрілу житлових кварталів Торецька – провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1 ст. 438 КК України).

Теми: Донецька областьвійна
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