Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Торецк из "Града" – ранены ребенок и 5 взрослых

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 19:41
Россияне обстреляли Торецк из Града – ранены ребенок и 5 взрослых
Последствия обстрела Торецка 20.05.2023, фото из Telegram Павла Кииленко

Российские войска 20 мая обстреляли город Торецк в Донецкой области из РСЗО "Град", в результате чего ранены 6 гражданских, включая ребенка, повреждены гражданские объекты.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь Кириленко: "Россияне накрыли фактически весь город "Градами" – повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница".

Детали: Глава Донецкой ОГА сообщил, что в Торецке ранены 5 человек. Прокуратура позже сообщила о 6 раненых. 

Двое женщин, трое мужчин и 11-летний мальчик получили телесные повреждения различной степени тяжести. В частности это – осколочные ранения, контузии, черепно-мозговые и минно-взрывные травмы.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное, отметил Кириленко. 

Осколки снарядов повредили частные и многоэтажные дома, помещения детского и торгового заведений, хозяйственные и другие постройки.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ОГА призвал людей к эвакуации.

Донецкая областная прокуратура начала расследование обстрела жилых кварталов Торецка – производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Международный реестр убытков от агрессии РФ заработает с августа – Минюст

обновлено"ДТП под наркотиком": объявили подозрение депутату Арьевой, которая сбила женщину на "зебре"

Все новости...
Донецкая область
Генштаб: Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку, наступление россиян в направлении Белой Горы не имело успеха
Ситуация в Бахмуте критическая, но защитники контролируют определенные объекты – Маляр
Россияне убили двух человек в Часовом Яру
Последние новости
00:12
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
23:42
NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери
23:20
видеоУП нашла Жеваго в Париже: настаивает, что не знаком с Князевым
23:00
Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16 - министр обороны
22:44
Ученые смогли прочитать скрытый текст Библии благодаря ультрафиолету
22:41
В Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута
22:41
Магнитные бури: почему возникают, когда их ждать и где отслеживать
22:22
Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем 
22:21
видеоРФ обдумает перегруппировку сил после событий в Белгородской области – Маляр
22:11
В США прокомментировали слухи об использовании их оружия в Белгородской области
Все новости...
Реклама: