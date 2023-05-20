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Россияне обстреляли Торецк из "Града" – ранены ребенок и 5 взрослых

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 19:41
Россияне обстреляли Торецк из Града – ранены ребенок и 5 взрослых
Последствия обстрела Торецка 20.05.2023, фото из Telegram Павла Кииленко

Российские войска 20 мая обстреляли город Торецк в Донецкой области из РСЗО "Град", в результате чего ранены 6 гражданских, включая ребенка, повреждены гражданские объекты.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Донецкая областная прокуратура

Прямая речь Кириленко: "Россияне накрыли фактически весь город "Градами" – повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница".

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Детали: Глава Донецкой ОГА сообщил, что в Торецке ранены 5 человек. Прокуратура позже сообщила о 6 раненых. 

Двое женщин, трое мужчин и 11-летний мальчик получили телесные повреждения различной степени тяжести. В частности это – осколочные ранения, контузии, черепно-мозговые и минно-взрывные травмы.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное, отметил Кириленко. 

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Осколки снарядов повредили частные и многоэтажные дома, помещения детского и торгового заведений, хозяйственные и другие постройки.

Глава ОГА призвал людей к эвакуации.

Донецкая областная прокуратура начала расследование обстрела жилых кварталов Торецка – производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Темы: Донецкая областьвойна
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