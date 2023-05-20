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Армія РФ вдарила по Харкову дроном "Ланцет" і обстріляла Куп’янськ

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 20:08
Армія РФ вдарила по Харкову дроном Ланцет і обстріляла Куп’янськ
Росіяни атакували Харків дроном, фото прокуратури

Російські війська в суботу 20 травня атакували Харків дроном-камікадзе "Ланцет", він влучив у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі. Крім того, у місті Куп’янськ через обстріл постраждали двоє чоловіків. 

Джерело: Харківська обласна прокуратура, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і ДСНС в області

Деталі: За даними прокуратури, 20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе "Ланцет".

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Зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.

 

Прокурори та слідчі зафіксували наслідки ворожої атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Синєгубов також повідомив про обстріл м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці.

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Через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сировини на площі близько 800 кв м.

Горіла й будівля підприємства, пожежу загасили.

 
 

Крім того, у с. Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік в суботу наступив на власному подвір’ї на міну "Пелюстка". Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Теми: Харківська областьвійнабезпілотникиобстріл
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