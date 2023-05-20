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Армия РФ ударила по Харькову дроном "Ланцет" и обстреляла Купянск

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 20:08
Армия РФ ударила по Харькову дроном Ланцет и обстреляла Купянск
Россияне атаковали Харьков дроном, фото прокуратуры

Российские войска в субботу 20 мая атаковали Харьков дроном-камикадзе "Ланцет", он попал в здание объекта инфраструктуры в Слободском районе. Кроме того, в городе Купянск из-за обстрела пострадали двое мужчин. 

Источник: Харьковская областная прокуратура, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и ГСЧС в области

Детали: По данным прокуратуры, 20 мая около 14:30 российские военные запустили на Харьков беспилотник. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе "Ланцет".

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Зафиксировано попадание в здание объекта инфраструктуры в Слободском районе.

 

Прокуроры и следователи зафиксировали последствия вражеской атаки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Синегубов также сообщил об обстреле г. Купянск. В результате обстрела пострадали двое гражданских людей. 44-летний мужчина госпитализирован, а 61-летний мирный житель получил медицинскую помощь на месте. 

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Из-за обстрела произошло возгорание травы, строительного мусора и вторичного сырья на площади около 800 кв м.

 
 

Кроме того, в с. Русские Тишки Харьковского района 43-летний мужчина в субботу наступил в своем дворе на мину "Лепесток". Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Темы: Харьковская областьвойнабеспилотникиобстрел
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