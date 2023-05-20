Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лутугиному окупанти прикриваються в "військовому шпиталі" дітьми – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 20:44

В окупованому місті Лутугине Луганської області російські загарбники перетворили на військовий шпиталь районне територіальне медоб’єднання, але лишили в ньому дитяче відділення, щоб убезпечити військових від обстрілів.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 20 травня

Дослівно: "Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях. Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення". 

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, зараз у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості – і це число є "піком можливостей" військового шпиталю у наданні медичних послуг. 

У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається, стверджує Генштаб.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьокупаціявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лукашенко: Заспокойтесь, помирати не збираюсь

"Це дискредитація": депутатка Ар’єва каже, що не була під наркотиком у ДТП

фотоПутіну принесли карту, де "нема України", а він знову вирішив похизуватися "знанням історії"

Гайдай про призначення послом в Казахстані: Офіційної відмови немає

Міжнародний реєстр збитків від агресії РФ запрацює з серпня – Мін'юст

оновлено"ДТП під наркотиком": оголосили підозру депутатці Ар'євій, яка збила жінку на "зебрі"

Усі новини...
Луганська область
З Білорусі на Луганщину перекидають ешелон військової техніки і солдатів
Прикордонники збили три безпілотника за одне "полювання"
Росіяни облаштували на Луганщині польовий шпиталь, де лікують 70 військових
Останні новини
23:00
Іспанія не долучиться до "коаліції винищувачів", бо не має F-16 – міністерка оборони
22:44
Вчені змогли прочитати прихований текст Біблії завдяки ультрафіолету
22:41
У Пентагоні прокоментували заяви РФ про захоплення Бахмута
22:41
Магнітні бурі: чому виникають, коли їх очікувати та де відстежувати
22:22
Буданов про контрнаступ: Зброї мінімально достатньо, почнемо незабаром
22:21
відеоРФ обміркує перегрупування сил після подій у Бєлгородській області – Маляр
22:11
У США прокоментували чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
21:53
Страхування інвестицій у воєнний час: Раді рекомендують підтримати законопроєкт
21:41
На Чернігівщині двоє людей підірвалися на вибухівці: є загиблий
21:37
відеоБєлгородська область: "РДК" заявила, що вся її техніка ціла, а Міноборони РФ – бреше
Усі новини...
Реклама: