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У Лутугиному окупанти прикриваються в "військовому шпиталі" дітьми – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 20:44

В окупованому місті Лутугине Луганської області російські загарбники перетворили на військовий шпиталь районне територіальне медоб’єднання, але лишили в ньому дитяче відділення, щоб убезпечити військових від обстрілів.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 20 травня

Дослівно: "Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях. Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення". 

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Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, зараз у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості – і це число є "піком можливостей" військового шпиталю у наданні медичних послуг. 

У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається, стверджує Генштаб.

Теми: Луганська областьокупаціявійнаГенштаб
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