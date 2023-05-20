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В Лутугино оккупанты прикрываются в "военном госпитале" детьми – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 20:44

В оккупированном городе Лутугино Луганской области российские захватчики превратили в военный госпиталь районное территориальное медобъединение, но оставили в нем детское отделение, чтобы обезопасить военных от обстрелов.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 20 мая

Дословно: "Противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. Так, верхние этажи Лутугинского районного территориального медицинского объединения оккупанты превратили в военный госпиталь, а для его прикрытия на первом этаже оставили детское отделение". 

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Детали: По данным Генштаба ВСУ, сейчас в медицинском учреждении на лечении находится порядка 100 российских военнослужащих с ранениями различной степени тяжести – и это число является "пиком возможностей" военного госпиталя в предоставлении медицинских услуг. 

В то же время медпомощь гражданскому населению со стороны персонала военного госпиталя не оказывается, утверждает Генштаб.

Темы: Луганская областьоккупациявойнаГенштаб
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