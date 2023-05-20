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У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 20:50
У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук
Міжнародний кримінальний суд, фото з сайту МКС (ICC)

Асамблея держав-учасниць Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд, висловила стурбованість через оголошення в Росії в розшук прокурора МКС Каріма Хана.

Про це йдеться в заяві Асамблеї, яку цитує "Європейська правда".

Головування Асамблеї учасниць Римського статуту, яке здійснює нагляд за керівництвом МКС, "висловило жаль щодо актів залякування та неприйнятних спроб підірвати мандат МКС щодо розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів".

"Захист доброчесності Суду, зокрема його судової та прокурорської незалежності, має основоположне значення для успішного виконання ним свого мандату. Ми підтверджуємо нашу повну довіру до МКС як до незалежного та неупередженого суду", – йдеться в заяві.

Там також закликають усі держави поважати незалежність Міжнародного кримінального суду й "об’єднатись у боротьбі проти безкарності".

Напередодні стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана за неназваною кримінальною статтею.

Нагадаємо, в березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

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Через три дні після цього російський Слідчий комітет завів кримінальну справу за статтями про "притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності", а також про "підготовку до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Детальніше про те, як мають переслідувати РФ за злочин агресії, в відеоінтерв'ю "ЄвроПравді" розповів головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич.

Теми: Міжнародний кримінальний судРосія
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