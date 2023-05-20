В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Ассамблея государств-участников Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд, выразила обеспокоенность из-за объявления в России в розыск прокурора МУС Карима Хана.

Об этом говорится в заявлении Ассамблеи, которое цитирует "Европейская правда".

Председательство Ассамблеи участников Римского статута, которое осуществляет надзор за руководством МУС, "выразило сожаление по поводу актов запугивания и неприемлемых попыток подорвать мандат МУС по расследованию, наказанию и предотвращению совершения тяжких международных преступлений".

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"Защита добропорядочности Суда, в частности его судебной и прокурорской независимости, имеет основополагающее значение для успешного выполнения им своего мандата. Мы подтверждаем наше полное доверие к МУС как к независимому и беспристрастному суду", – говорится в заявлении.

Там также призывают все государства уважать независимость Международного уголовного суда и "объединиться в борьбе против безнаказанности".

Накануне стало известно, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана по неназванной уголовной статье.

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Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Через три дня после этого российский Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о "привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности", а также о "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины по вопросам, касающимся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.