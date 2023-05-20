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Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

"Українська правда"Субота, 20 травня 2023, 21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
БТР "Fuchs", Німеччина, архівне фото AFP via Getty Images

Німецький концерн "Rheinmetall" хоче почати виробництво бронетранспортерів "Fuchs" на спільному підприємстві з "Укроборонпромом".

Джерело: керівник "Rheinmetall" Армін Паппергер в інтерв'ю німецькому виданню "Bild", цитують hromadske й "Суспільне"

Пряма мова Паппергера: "Ми почнемо з технічного обслуговування та ремонту автомобілів швидкої допомоги і хочемо якнайшвидше виробляти броньовані машини, наприклад, броньовані транспортні машини "Fuchs".

Україна також зацікавлена у сучасному бойовому танку "Pantera" та бойовій машині піхоти "Lynx". Однак першим кроком є забезпечення гострих потреб країни в оборонній боротьбі".

Деталі: На запитання про те, чи боїться "Rheinmetall" ракетних ударів Росії по виробництвах в Україні, Паппергер відповів заперечно.

"Україна має ефективні засоби захисту від нападів на чутливі цілі, головним чином завдяки західній допомозі. Електростанції та інші промислові підприємства також працюють і в разі пошкодження негайно ремонтуються", – сказав керівник "Rheinmetall".

Цьому передувало: Нещодавно Армін Паппергер в інтерв’ю німецькому виданню "Handelsblatt" заявив, що "Rheinmetall" заснував з "Укроборонпромом" спільне підприємство з ремонту та виробництва танків. "Rheinmetall" володіє 51% акцій у ньому. Також німецький концерн керуватиме компанією.

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Запуск спільного підприємства запланували на липень. 

За словами керівника "Rheinmetall", на перших етапах співпраця охоплюватиме технічне обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні. Паралельно підприємство готуватимуть для виробництва танків.

Крім того, видання "Handelsblatt" писало, що концерн планує підписати контракти щодо створення ще двох спільних підприємств – для виготовлення боєприпасів та протиповітряної оборони.

Також "Rheinmetall" будує в Румунії центр обслуговування західної військової техніки, яка використовується в Україні.

Теми: зброяНімеччинавиробництвоУкраїна
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