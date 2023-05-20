Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
БТР "Fuchs", Германия, архивное фото AFP via Getty Images

Немецкий концерн "Rheinmetall" хочет начать производство бронетранспортеров "Fuchs" на совместном предприятии с "Укроборонпромом".

Источник: руководитель "Rheinmetall" Армин Паппергер в интервью немецкому изданию "Bild", цитирует hromadske и "Суспільне"

Прямая речь Паппергера: "Мы начнем с технического обслуживания и ремонта автомобилей скорой помощи и хотим как можно быстрее производить бронированные машины, например, бронированные транспортные машины "Fuchs".

Украина также заинтересована в современном боевом танке "Pantera" и боевой машине пехоты "Lynx". Однако первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в оборонной борьбе".

Детали: На вопрос о том, боится ли "Rheinmetall" ракетных ударов России по производствам в Украине, Паппергер ответил отрицательно.

"Украина имеет эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия также работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются", – сказал руководитель "Rheinmetall".

Этому предшествовало: Недавно Армин Паппергер в интервью немецкому изданию "Handelsblatt" заявил, что "Rheinmetall" основал с "Укроборонпромом" совместное предприятие по ремонту и производству танков. "Rheinmetall" владеет 51% акций в нем. Также немецкий концерн будет руководить компанией.

ВИДЕО ДНЯ

Запуск совместного предприятия запланировали на июль. 

По словам руководителя "Rheinmetall", на первых этапах сотрудничество будет охватывать техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине. Параллельно предприятие будут готовить для производства танков.

Кроме того, издание "Handelsblatt" писало, что концерн планирует подписать контракты о создании еще двух совместных предприятий – для изготовления боеприпасов и противовоздушной обороны.

Также "Rheinmetall" строит в Румынии центр обслуживания западной военной техники, которая используется в Украине.

Темы: оружиеГерманияпроизводствоУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Международный реестр убытков от агрессии РФ заработает с августа – Минюст

обновлено"ДТП под наркотиком": объявили подозрение депутату Арьевой, которая сбила женщину на "зебре"

Все новости...
Россияне обстреляли Торецк из "Града" – ранены ребенок и 5 взрослых
Армия РФ ударила по Харькову дроном "Ланцет" и обстреляла Купянск
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
Последние новости
00:12
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
23:42
NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери
23:20
видеоУП нашла Жеваго в Париже: настаивает, что не знаком с Князевым
23:00
Испания не присоединится к "коалиции истребителей", потому что не имеет F-16 - министр обороны
22:44
Ученые смогли прочитать скрытый текст Библии благодаря ультрафиолету
22:41
В Пентагоне прокомментировали заявления РФ о захвате Бахмута
22:41
Магнитные бури: почему возникают, когда их ждать и где отслеживать
22:22
Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем 
22:21
видеоРФ обдумает перегруппировку сил после событий в Белгородской области – Маляр
22:11
В США прокомментировали слухи об использовании их оружия в Белгородской области
Все новости...
Реклама: