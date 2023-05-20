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Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

"Украинская правда"Суббота, 20 мая 2023, 21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
БТР "Fuchs", Германия, архивное фото AFP via Getty Images

Немецкий концерн "Rheinmetall" хочет начать производство бронетранспортеров "Fuchs" на совместном предприятии с "Укроборонпромом".

Источник: руководитель "Rheinmetall" Армин Паппергер в интервью немецкому изданию "Bild", цитирует hromadske и "Суспільне"

Прямая речь Паппергера: "Мы начнем с технического обслуживания и ремонта автомобилей скорой помощи и хотим как можно быстрее производить бронированные машины, например, бронированные транспортные машины "Fuchs".

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Украина также заинтересована в современном боевом танке "Pantera" и боевой машине пехоты "Lynx". Однако первым шагом является обеспечение острых потребностей страны в оборонной борьбе".

Детали: На вопрос о том, боится ли "Rheinmetall" ракетных ударов России по производствам в Украине, Паппергер ответил отрицательно.

"Украина имеет эффективные средства защиты от нападений на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия также работают и в случае повреждения немедленно ремонтируются", – сказал руководитель "Rheinmetall".

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Этому предшествовало: Недавно Армин Паппергер в интервью немецкому изданию "Handelsblatt" заявил, что "Rheinmetall" основал с "Укроборонпромом" совместное предприятие по ремонту и производству танков. "Rheinmetall" владеет 51% акций в нем. Также немецкий концерн будет руководить компанией.

Запуск совместного предприятия запланировали на июль. 

По словам руководителя "Rheinmetall", на первых этапах сотрудничество будет охватывать техническое обслуживание и ремонт бронетехники в Украине. Параллельно предприятие будут готовить для производства танков.

Кроме того, издание "Handelsblatt" писало, что концерн планирует подписать контракты о создании еще двух совместных предприятий – для изготовления боеприпасов и противовоздушной обороны.

Также "Rheinmetall" строит в Румынии центр обслуживания западной военной техники, которая используется в Украине.

Темы: оружиеГерманияпроизводствоУкраина
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