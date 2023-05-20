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Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"

"Європейська правда"Субота, 20 травня 2023, 21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в коаліції винищувачів
Джорджіа Мелоні, архівне фото SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Італія може долучитись до міжнародних зусиль із підготовки українських льотчиків на сучасних винищувачах, але про передання F-16 не йдеться, бо країна сама ними не володіє.

Про це на пресконференції за підсумками участі в саміті G7 у Японії заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Вона підкреслила, що в Італії немає F-16, "тому ми навряд чи зможемо взяти участь у проєкті" з надання

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"Йдеться про можливу підготовку українських льотчиків, рішення про яку ми ще не ухвалили й оцінюємо разом із союзниками", – додала вона.

Як відомо, на озброєнні повітряних сил Італії перебувають винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.

У лютому ЗМІ повідомляли, що Італія обговорює можливість передати Україні власні винищувачі, але готова це зробити тільки в разі першого аналогічного кроку з боку інших країн.

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Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на навчання українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати і Португалія.

Також Білий дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.

Теми: винищувачідопомога УкраїніІталіяG7
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