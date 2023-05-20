Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"

Италия может присоединиться к международным усилиям по подготовке украинских летчиков на современных истребителях, но о передаче F-16 речь не идет, потому что страна сама ими не владеет.

Об этом на пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 в Японии заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Она подчеркнула, что в Италии нет F-16, "поэтому мы вряд ли сможем принять участие в проекте" по предоставлению

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"Речь идет о возможной подготовке украинских летчиков, решение о которой мы еще не приняли и оцениваем вместе с союзниками", – добавила она.

Как известно, на вооружении воздушных сил Италии находятся истребители Eurofighter Typhoon и легкие штурмовики AMX International.

В феврале СМИ сообщали, что Италия обсуждает возможность передать Украине собственные истребители, но готова это сделать только в случае первого аналогичного шага со стороны других стран.

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Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на обучение украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе F-16.

В нее уже входят Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.

Также Белый дом подтвердил, что в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.