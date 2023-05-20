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У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
Радіолокаційна станція, ілюстративне фото з Facebook-сторінки ПвК "Схід"

У Дніпрі в суботу ввечері лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Джерело: "Суспільне", голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Деталі: О 22:38 "Суспільне" повідомило, що в Дніпрі чутно звуки вибуху.

Близько 23:34 жителі Дніпра знову чули звуки вибуху.

Голова ОВА Лисак о 22:34 написав: "Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці згодом".

Однак о 23:42 голова облради Лукашук наголосив, що "загроза ще є".

Лисак також додав: "Зберігайте спокій та поки перебувайте в безпечних місцях. Охоронці неба працюють!".

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена в суботу ввечері з 21:08 до 22:24 і повторно з 22:36 до опівночі. 

УП, оновлено
Теми: ДніпроППОвибухвійна
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