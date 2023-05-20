Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО

Олена РощінаСубота, 20 травня 2023, 23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
Радіолокаційна станція, ілюстративне фото з Facebook-сторінки ПвК "Схід"

У Дніпрі в суботу ввечері лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Джерело: "Суспільне", голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Деталі: О 22:38 "Суспільне" повідомило, що в Дніпрі чутно звуки вибуху.

Реклама:

Близько 23:34 жителі Дніпра знову чули звуки вибуху.

Голова ОВА Лисак о 22:34 написав: "Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці згодом".

Однак о 23:42 голова облради Лукашук наголосив, що "загроза ще є".

ВІДЕО ДНЯ

Лисак також додав: "Зберігайте спокій та поки перебувайте в безпечних місцях. Охоронці неба працюють!".

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена в суботу ввечері з 21:08 до 22:24 і повторно з 22:36 до опівночі. 

УП, оновлено
Теми: ДніпроППОвибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Дніпро
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
На Дніпропетровщині працювала ППО – повітряники
Останні новини
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
Усі новини...
Реклама: