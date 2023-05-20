У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО

У Дніпрі в суботу ввечері лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Джерело: "Суспільне", голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Деталі: О 22:38 "Суспільне" повідомило, що в Дніпрі чутно звуки вибуху.

Близько 23:34 жителі Дніпра знову чули звуки вибуху.

Голова ОВА Лисак о 22:34 написав: "Дякую ПВК "Схід" за відмінну роботу! Подробиці згодом".

Однак о 23:42 голова облради Лукашук наголосив, що "загроза ще є".

Лисак також додав: "Зберігайте спокій та поки перебувайте в безпечних місцях. Охоронці неба працюють!".

ВІДЕО ДНЯ

Повітряна тривога у Дніпропетровській області була оголошена в суботу ввечері з 21:08 до 22:24 і повторно з 22:36 до опівночі.