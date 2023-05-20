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В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО

Елена РощинаСуббота, 20 мая 2023, 23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
Радиолокационная станция, иллюстративное фото с Facebook-страницы ВК "Восток"

В Днепре в субботу вечером раздавались взрывы во время воздушной тревоги.

Источник: "Суспільне", глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Детали: В 22:38 "Суспільне" сообщило, что в Днепре слышны звуки взрыва.

Около 23:34 жители Днепра снова слышали звуки взрыва.

Глава ОВА Лысак в 22:34 написал: "Спасибо воздушному командованию "Восток" за отличную работу! Подробности позже".

Однако в 23:42 глава облсовета Лукашук отметил, что "угроза еще есть".

Лысак также добавил: "Сохраняйте спокойствие и пока находитесь в безопасных местах. Защитники неба работают!".

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Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в субботу вечером с 21:08 до 22:24 и повторно с 22:36 до полуночи.

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Темы: ДнепрПВОвзрыввойна
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