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Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із миротворчою місією
ПАПА ФРАНЦИСК, ФОТО GETTY IMAGES

Папа Римський Франциск доручив кардиналу голові конференції італійських єпископів Маттео Зуппі відправитися в Україну із "миротворчою місією". Коли саме кардинал відправиться в Україну поки не відомо.

Джерело: пресслужба Ватикану

Дослівно: "Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та голові Італійської Єпископської Конференції, очолити місію, за погодженням з Державним секретаріатом, щоб сприяти зменшенню напруженості в конфлікті в Україні".

Деталі: Інформацію підтвердив директор пресслужби Святого Престолу о.Маттео Бруні.

За його словами, візит кардинала "може започаткувати шляхи до миру".

Бруні також додав, що часові рамки цієї місії та її модальності наразі вивчаються.

Теми: ВатиканвійнаУкраїна
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