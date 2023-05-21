Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с миротворческой миссией
ПАПА ФРАНЦИСК, ФОТО GETTY IMAGES

Папа Римский Франциск поручил кардиналу главе конференции итальянских епископов Маттео Зуппи отправится в Украину с "миротворческой миссией". Когда именно кардинал отправится в Украину пока не известно.

Источник: пресс-служба Ватикана

Дословно: "Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, Архиепископу Болоньи и председателю Итальянской Епископской Конференции, возглавить миссию, по согласованию с Государственным секретариатом, чтобы способствовать уменьшению напряженности в конфликте в Украине".

Детали: Информацию подтвердил директор пресс-службы Святого Престола о.Маттео Бруни.

По его словам, визит кардинала "может начать пути к миру".

Бруни также добавил, что временные рамки этой миссии и ее модальности пока изучаются.

Темы: ВатиканвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Ватикан
Жандармы выстрелами останавливали авто, которое промчалось сквозь ворота Ватикана
В Ватикане удивлены, что Киев и Москва отрицают мирную миссию Папы Римского
Украине ничего не известно о "мирной миссии" Ватикана – СМИ
Последние новости
07:24
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
00:12
В Белгороде с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
Все новости...
Реклама: