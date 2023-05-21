Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"

Папа Римский Франциск поручил кардиналу главе конференции итальянских епископов Маттео Зуппи отправится в Украину с "миротворческой миссией". Когда именно кардинал отправится в Украину пока не известно.

Источник: пресс-служба Ватикана

Дословно: "Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, Архиепископу Болоньи и председателю Итальянской Епископской Конференции, возглавить миссию, по согласованию с Государственным секретариатом, чтобы способствовать уменьшению напряженности в конфликте в Украине".

Детали: Информацию подтвердил директор пресс-службы Святого Престола о.Маттео Бруни.

По его словам, визит кардинала "может начать пути к миру".

Бруни также добавил, что временные рамки этой миссии и ее модальности пока изучаются.