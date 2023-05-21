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Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с миротворческой миссией
ПАПА ФРАНЦИСК, ФОТО GETTY IMAGES

Папа Римский Франциск поручил кардиналу главе конференции итальянских епископов Маттео Зуппи отправится в Украину с "миротворческой миссией". Когда именно кардинал отправится в Украину пока не известно.

Источник: пресс-служба Ватикана

Дословно: "Папа Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, Архиепископу Болоньи и председателю Итальянской Епископской Конференции, возглавить миссию, по согласованию с Государственным секретариатом, чтобы способствовать уменьшению напряженности в конфликте в Украине".

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Детали: Информацию подтвердил директор пресс-службы Святого Престола о.Маттео Бруни.

По его словам, визит кардинала "может начать пути к миру".

Бруни также добавил, что временные рамки этой миссии и ее модальности пока изучаются.

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Темы: ВатиканвойнаУкраина
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