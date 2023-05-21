Зеленський провів зустріч з Трюдо: говорили про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський провів зустріч у Хіросімі із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного: подальшу взаємодію у сфері безпеки й оборони, ситуацію на фронті, навчання українських офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER, важливість реалізації всіх пунктів української формули миру та євроатлантичну інтеграцію України.

Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України в протистоянні російській агресії. Та зараз критичний момент для нас та для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги".

Деталі: Зеленський також подякував Трюдо та Канаді за практичну допомогу в розмінуванні територій і за оперативне опрацювання урядом Канади й канадськими виробниками запитів України.

Та високо відзначили послідовне посилення Канадою санкційного тиску на Росію.

Також на зустрічі йшлося про навчання українських молодших офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER.

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Окремо Зеленський зупинився на питанні євроатлантичної інтеграції України.

Він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО в липні мають бути ухвалені конкретні рішення про членство України в Альянсі й дані чіткі сигнали, що Україна стане членом НАТО.