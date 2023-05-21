Зеленский провел встречу с Трюдо: говорили о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский провел встречу в Хиросиме с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня: дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны, ситуацию на фронте, обучение украинских офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER, важность реализации всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантической интеграции Украины.

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Высоко ценю то, что дружественная Канада является одним из лидеров поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Но сейчас критический момент для нас и для всего мира, и Украина нуждается в усилении помощи".

Детали: Зеленский также поблагодарил Трюдо и Канаду за практическую помощь в разминировании территорий и за оперативную обработку правительством Канады и канадскими производителями запросов Украины.

И высоко отметили последовательное усиление Канадой санкционного давления на Россию.

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Также на встрече речь шла об обучении украинских младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER.

Отдельно Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины.

Он отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО в июле должны быть приняты конкретные решения о членстве Украины в Альянсе и даны четкие сигналы, что Украина станет членом НАТО.