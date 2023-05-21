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Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 05:49
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії
фото: ОП

Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Індонезія Джоко Відодо.

Джерело: пресслужба ОП

Деталі: Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні. Він привернув його увагу до обстрілів цивільної інфраструктури України.

Він закликав президента Індонезії сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Повідомляється, що Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Під час зустрічі сторони також обговорили реалізацію української формули миру.

Зеленський також висловив подяку Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення України і подякував Відодо за запрошення взяти участь у саміті "G20" в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

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Теми: ІндонезіяЗеленськийвійнаG7
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