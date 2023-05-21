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Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 05:49
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії
фото: ОП

Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Індонезія Джоко Відодо.

Джерело: пресслужба ОП

Деталі: Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні. Він привернув його увагу до обстрілів цивільної інфраструктури України.

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Він закликав президента Індонезії сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Повідомляється, що Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Під час зустрічі сторони також обговорили реалізацію української формули миру.

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Зеленський також висловив подяку Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення України і подякував Відодо за запрошення взяти участь у саміті "G20" в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

Теми: ІндонезіяЗеленськийвійнаG7
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