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Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 05:49
Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии
фото: ОП

Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Источник: пресс-служба ОП

Детали: Зеленский проинформировал Видодо о ходе боевых действий в Украине. Он привлек его внимание к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

Он призвал президента Индонезии способствовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей.

Сообщается, что Видодо приветствовал продолжение Черноморской зерновой инициативы.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию украинской формулы мира.

Зеленский также выразил благодарность Индонезии за готовность поддержать усилия по восстановлению Украины и поблагодарил Видодо за приглашение принять участие в саммите "G20" в ноябре 2022 года, на котором миру была представлена украинская формула мира.

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Темы: ИндонезияЗеленскийвойнаG7
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