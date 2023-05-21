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Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 05:49
Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии
фото: ОП

Во время рабочего визита в Японию для участия в саммите G7 президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Источник: пресс-служба ОП

Детали: Зеленский проинформировал Видодо о ходе боевых действий в Украине. Он привлек его внимание к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

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Он призвал президента Индонезии способствовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей.

Сообщается, что Видодо приветствовал продолжение Черноморской зерновой инициативы.

Во время встречи стороны также обсудили реализацию украинской формулы мира.

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Зеленский также выразил благодарность Индонезии за готовность поддержать усилия по восстановлению Украины и поблагодарил Видодо за приглашение принять участие в саммите "G20" в ноябре 2022 года, на котором миру была представлена украинская формула мира.

Темы: ИндонезияЗеленскийвойнаG7
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