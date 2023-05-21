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Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК – ISW

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 06:13
Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК – ISW
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО З TELEGRAM МІНОБОРОНИ РФ

Міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії "Ветеран".

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії (ПВК) "Ветеран", що призводить до дискримінації та конфліктів.

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Раніше ISW повідомляла, що "Ветеран" входить до складу ПВК "Редут" МО Росії, яка, за повідомленнями, діє на флангах Бахмута".

Деталі: Повідомляється, що дружини та матері російських мобілізованих з республік Хакасія та Алтай опублікували відеозвернення зі скаргою на те, що найманці "Ветеранів" не ведуть обліку втрат серед мобілізованих і не підтримують мобілізованих на фронті.

Жінки заявляли, що з 500 мобілізованих повернулися з фронту лише 137, і стверджують, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого "Ветеранам", зникли безвісти.

ВІДЕО ДНЯ

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли в полон мобілізованого військовослужбовця, який служив у ПВК "Ветеран" - ймовірно, на Бахмутському напрямку.

Теми: Росіявійна
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