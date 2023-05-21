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Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК – ISW

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 06:13
Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК – ISW
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО З TELEGRAM МІНОБОРОНИ РФ

Міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії "Ветеран".

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії (ПВК) "Ветеран", що призводить до дискримінації та конфліктів.

Раніше ISW повідомляла, що "Ветеран" входить до складу ПВК "Редут" МО Росії, яка, за повідомленнями, діє на флангах Бахмута".

Деталі: Повідомляється, що дружини та матері російських мобілізованих з республік Хакасія та Алтай опублікували відеозвернення зі скаргою на те, що найманці "Ветеранів" не ведуть обліку втрат серед мобілізованих і не підтримують мобілізованих на фронті.

Жінки заявляли, що з 500 мобілізованих повернулися з фронту лише 137, і стверджують, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого "Ветеранам", зникли безвісти.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли в полон мобілізованого військовослужбовця, який служив у ПВК "Ветеран" - ймовірно, на Бахмутському напрямку.

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Теми: Росіявійна
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