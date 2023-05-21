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Минобороны РФ набирает призывников в собственную ЧВК – ISW

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 06:13
Минобороны РФ набирает призывников в собственную ЧВК – ISW
МОБИЛИЗОВАННЫЕ РОССИЯНЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM МИНОБОРОНЫ РФ

Министерство обороны России привлекает мобилизованных и призывников в собственную частную военную компанию "Ветеран".

Источник: отчет ISW

Дословно: "Министерство обороны России привлекает мобилизованных и призывников в собственную частную военную компанию (ЧВК) "Ветеран", что приводит к дискриминации и конфликтам.

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Ранее ISW сообщала, что "Ветеран" входит в состав ЧВК "Редут" МО России, которая, по сообщениям, действует на флангах Бахмута".

Детали: Сообщается, что жены и матери российских мобилизованных из республик Хакасия и Алтай опубликовали видеообращение с жалобой на то, что наемники "Ветеранов" не ведут учет потерь среди мобилизованных и не поддерживают мобилизованных на фронте.

Женщины заявляли, что из 500 мобилизованных вернулись с фронта только 137, и утверждают, что по меньшей мере два подразделения неизвестного эшелона, подчиненного "Ветеранам", пропали без вести.

ВИДЕО ДНЯ

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские военные взяли в плен мобилизованного военнослужащего, служившего в ЧВК "Ветеран" - вероятно, на Бахмутском направлении.

Темы: Росcиявойна
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