Блінкен закликав режим Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів
Неділя, 21 травня 2023, 06:26
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів.
Джерело: Блінкен в Twitter
Дослівно: "Напередодні Дня солідарності з політичними в’язнями в Білорусі ми засуджуємо затримання понад 1500 в’язнів режиму Лукашенка.
Ми закликаємо до їх негайного, безумовного звільнення та підтримуємо прагнення білоруського народу до демократичного майбутнього".
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