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Блінкен закликав режим Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів

Альона Мазуренко Неділя, 21 травня 2023, 06:26
Блінкен закликав режим Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО З FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів.

Джерело: Блінкен в Twitter

Дослівно: "Напередодні Дня солідарності з політичними в’язнями в Білорусі ми засуджуємо затримання понад 1500 в’язнів режиму Лукашенка.

Ми закликаємо до їх негайного, безумовного звільнення та підтримуємо прагнення білоруського народу до демократичного майбутнього".

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Теми: БлінкенБілорусьСША
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