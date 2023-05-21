Блінкен закликав режим Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів.

Джерело: Блінкен в Twitter

Дослівно: "Напередодні Дня солідарності з політичними в’язнями в Білорусі ми засуджуємо затримання понад 1500 в’язнів режиму Лукашенка.

Ми закликаємо до їх негайного, безумовного звільнення та підтримуємо прагнення білоруського народу до демократичного майбутнього".