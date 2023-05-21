Блинкен призвал режим Лукашенко освободить всех политических заключенных

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко освободить всех политических заключенных.

Источник: Блинкен в Twitter

Дословно: "Накануне Дня солидарности с политическими заключенными в Беларуси мы осуждаем задержание более 1500 заключенных режима Лукашенко.

Мы призываем к их немедленному, безусловному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому будущему".