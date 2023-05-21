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Блинкен призвал режим Лукашенко освободить всех политических заключенных

Алена МазуренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 06:26
Блинкен призвал режим Лукашенко освободить всех политических заключенных
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО ИЗ FACEBOOK U.S. DEPARTMENT OF STATE

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко освободить всех политических заключенных.

Источник: Блинкен в Twitter

Дословно: "Накануне Дня солидарности с политическими заключенными в Беларуси мы осуждаем задержание более 1500 заключенных режима Лукашенко.

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Мы призываем к их немедленному, безусловному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому будущему".

Темы: БлинкенБеларусьСША
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