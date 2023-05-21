Російські окупанти на тимчасово окупованій частині Запорізької області переобладнують школи на шпиталі через велику кількість поранених.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.

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Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі".

Деталі: Повідомляється, що на лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.