В Запорізькій області окупанти переобладнують школи на шпиталі – Генштаб
Неділя, 21 травня 2023, 07:26
Російські окупанти на тимчасово окупованій частині Запорізької області переобладнують школи на шпиталі через велику кількість поранених.
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Російські окупанти продовжують переобладнувати заклади освіти у тимчасово окупованих населених пунктах України під військові медичні установи.
Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області, загарбники перетворили у польові шпиталі".
Деталі: Повідомляється, що на лікуванні там перебувають близько 50 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.
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