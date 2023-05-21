В Запорожской области оккупанты переоборудуют школы на госпитали – Генштаб
Воскресенье, 21 мая 2023, 07:26
Российские оккупанты на временно оккупированной части Запорожской области переоборудуют школы на госпитали из-за большого количества раненых.
Источник: Генштаб
Дословно: "Российские оккупанты продолжают переоборудовать учебные заведения во временно оккупированных населенных пунктах Украины под военные медицинские учреждения.
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В частности, общеобразовательную школу в поселке Азов Запорожской области и дошкольное учебное заведение в поселке Гладковка Херсонской области, захватчики превратили в полевые госпитали".
Детали: Сообщается, что на лечении там находятся около 50 оккупантов с ранениями различной степени тяжести.