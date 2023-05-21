На тлі саміту G7 ворог збільшив кількість ракет у Чорному морі і може атакувати – Гуменюк

Російські окупанти наростили присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізували роботу розвідувальних дронів, окупанти можуть вдатися до ракетної атаки через саміт G7.

Джерело: начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчора надвечір (20 травня - ред.) ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Стало 2 підводних човна, два ракетоносії – це 8 ракет типу "Калібр".

Вони намагаються наразі тримати напруження. Ворог завжди під час значущих світових подій, як наразі саміт G7, намагається нарощувати напруження, а потім, цілком імовірне, застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресорку.

Ми звертаємо увагу всіх – бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації".

Деталі: За її словами, в ніч на 21 травня активізувалися ворожі дрони – і розвідувальні, і ударні.

Вона зазначила, що за минулу добу в зоні відповідальності сил півдня знищили 5 дронів, з них 2 - розвідувальні.

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Гуменюк наголосила, що ворог активно збирає інформацію, але ця практика стала типовою для росіян після заяв про підготовку України до контрнаступу.

Загарбники розвідують, де знаходяться українські системи ППО та інші об'єкти ворожих атак.