На фоне саммита G7 враг увеличил количество ракет в Черном море и может атаковать – Гуменюк

Российские оккупанты нарастили присутствие ракетоносителей в Черном море и активизировали работу разведывательных дронов, оккупанты могут прибегнуть к ракетной атаке из-за саммита G7.

Источник: начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера под вечер (20 мая - ред.) враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Стало 2 подводных лодки, два ракетоносителя - это 8 ракет типа "Калибр".

Они пытаются сейчас держать напряжение. Враг всегда во время значимых мировых событий, как сейчас саммит G7, пытается наращивать напряжение, а затем, вполне вероятно, применение ракетной атаки, как реакция на давление мирового сообщества на страну-агрессора.

Мы обращаем внимание всех - быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги и следить за активностью вражеской авиации".

Детали: По ее словам, в ночь на 21 мая активизировались вражеские дроны - и разведывательные, и ударные.

Она отметила, что за минувшие сутки в зоне ответственности сил юга уничтожили 5 дронов, из них 2 - разведывательные.

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Гуменюк отметила, что враг активно собирает информацию, но эта практика стала типичной для россиян после заявлений о подготовке Украины к контрнаступлению.

Захватчики разведывают, где находятся украинские системы ПВО и другие объекты вражеских атак.