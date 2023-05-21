Збройні сили знищили понад 700 окупантів та 29 російських артсистем
Неділя, 21 травня 2023, 08:52
Українські захисники за останню добу 20-21 травня ліквідували 730 російських окупантів, 16 броньованих машин та 29 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 203160 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3783 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7398 (+16) од,
- артилерійських систем – 3258 (+29) од,
- РСЗВ – 564 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21),
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 425 (+2).
Дані уточнюються.
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