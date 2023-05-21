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Збройні сили знищили понад 700 окупантів та 29 російських артсистем

Роман ПетренкоНеділя, 21 травня 2023, 08:52
Збройні сили знищили понад 700 окупантів та 29 російських артсистем
УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ, ФОТО З FACEBOOK ОК "ПІВДЕНЬ"

Українські захисники за останню добу 20-21 травня ліквідували 730 російських окупантів, 16 броньованих машин та 29 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 203160 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3783 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7398 (+16) од,
  • артилерійських систем – 3258 (+29) од,
  • РСЗВ – 564 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 327 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 425 (+2).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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