Вооруженные силы уничтожили более 700 оккупантов и 29 российских артсистем
Воскресенье, 21 мая 2023, 08:52
Украинские защитники за последние сутки 20-21 мая ликвидировали 730 российских оккупантов, 16 бронированных машин и 29 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 203160 (+730) человек ликвидировано,
- танков - 3783 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7398 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 3258 (+29) ед,
- РСЗО - 564 (+0) ед,
- средства ПВО - 327 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2822 (+21),
- крылатые ракеты - 1011 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6115 (+12) ед,
- специальная техника - 425 (+2).
Данные уточняются.
ВИДЕО ДНЯ