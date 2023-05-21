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Вооруженные силы уничтожили более 700 оккупантов и 29 российских артсистем

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 08:52
Вооруженные силы уничтожили более 700 оккупантов и 29 российских артсистем
УКРАИНСКИЕ ЗАЩИТНИКИ, ФОТО ИЗ FACEBOOK ОК "ЮГ"

Украинские защитники за последние сутки 20-21 мая ликвидировали 730 российских оккупантов, 16 бронированных машин и 29 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 203160 (+730) человек ликвидировано,
  • танков - 3783 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7398 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 3258 (+29) ед,
  • РСЗО - 564 (+0) ед,
  • средства ПВО - 327 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2822 (+21),
  • крылатые ракеты - 1011 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6115 (+12) ед,
  • специальная техника - 425 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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