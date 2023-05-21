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Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 09:51

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Як зазначається, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.

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Допомога вартістю до 375 мільйонів доларів виділяється шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.

Новий пакет включає:

  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
  • Боєприпаси для руйнування;
  • Броньовані мостові системи;
  • Броньовані санітарні машини;
  • Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
  • Техніка логістичного забезпечення;
  • Тепловізійні системи;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі" – йдеться у повідомленні Пентагону.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.

В останні дні, однак, з’ясувалось, що це число завищене щонайменше на три мільярди через помилку в обліку вартості військової техніки в Міністерстві оборони США.

Теми: СШАзброя
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