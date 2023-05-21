Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Пентагону.
Як зазначається, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.
Допомога вартістю до 375 мільйонів доларів виділяється шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.
Новий пакет включає:
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
- Боєприпаси для руйнування;
- Броньовані мостові системи;
- Броньовані санітарні машини;
- Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
- Техніка логістичного забезпечення;
- Тепловізійні системи;
- запасні частини та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі" – йдеться у повідомленні Пентагону.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.
В останні дні, однак, з’ясувалось, що це число завищене щонайменше на три мільярди через помилку в обліку вартості військової техніки в Міністерстві оборони США.