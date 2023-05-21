Боеприпасы к HIMARS, снаряды, Javelin: США выделили новый пакет помощи Украине на $375 млн
Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи по безопасности для покрытия критических потребностей.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Пентагона.
Как отмечается, объявление нового пакета происходит после встречи президента Джо Байдена с президентом Владимиром Зеленским в Японии.
Помощь стоимостью до 375 миллионов долларов выделяется путем применения особого президентского полномочия, которое позволяет изымать оборудование со складов Министерства обороны для Украины без дополнительных процессов согласования.
Новый пакет включает:
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- Боеприпасы ракетных систем с лазерным наведением;
- Боеприпасы для разрушения;
- Бронированные мостовые системы;
- Бронированные санитарные машины;
- Грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- Техника логистического обеспечения;
- Тепловизионные системы;
- запасные части и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности помощи", – говорится в сообщении Пентагона.
С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже предоставили Украине более 36,9 миллиарда долларов военной помощи. Это вызвало опасения, что средства на поддержку Киева могут вскоре иссякнуть.
В последние дни, однако, выяснилось, что это число завышено минимум на три миллиарда из-за ошибки в учете стоимости военной техники в Министерстве обороны США.