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У Білому домі розповіли про зустріч Байдена і Зеленського

"Європейська правда"Неділя, 21 травня 2023, 11:07

Президент США Джо Байден зустрівся в неділю з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту "Групи семи" у Хіросімі.

Як пише "Європейська правда", про теми зустрічі розповіли у Білому домі.

Під час зустрічі Байден підтвердив відданість США підтримці народу України, який захищає свій суверенітет і демократію від російського вторгнення.

"Президент Байден наголосив на готовності США продовжувати надавати безпекову допомогу для задоволення нагальних потреб України на полі бою, включаючи сьогоднішнє оголошення про виділення додаткових 375 мільйонів доларів на боєприпаси та обладнання, а також для розбудови довгострокової спроможності України захищатися від російської агресії та стримувати її" – йдеться у повідомленні.

З цією метою лідери обговорили підтримку США спільних зусиль з нашими союзниками і партнерами з підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, таких як F-16.

Вони також обговорили поточні зусилля, спрямовані на подальше зміцнення системи протиповітряної оборони України, оскільки Росія продовжує свої ракетні та безпілотні атаки на українські міста.

Крім того, Президент Байден наголосив на підтримці Сполученими Штатами та іншими країнами G7 відновлення України, включаючи зусилля з відбудови її енергетичної інфраструктури, а також впровадження Україною реформ, необхідних для реалізації її євроатлантичних прагнень.

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"Президент Байден також привітав відданість президента Зеленського справедливому миру, заснованому на фундаментальних принципах, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй" – повідомили у Білому домі.

Як повідомлялося, останній пакет допомоги США містить додаткові боєприпаси до систем HIMARS, артилерійські снаряди, ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW), протитанкові комплекси Javelin та AT-4 та інше.

Теми: БайденЗеленський
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