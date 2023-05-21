Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белом доме рассказали о встрече Байдена и Зеленского

"Европейская правда"Воскресенье, 21 мая 2023, 11:07

Президент США Джо Байден встретился в воскресенье с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" в Хиросиме.

Как пишет "Европейская правда", о темах встречи рассказали в Белом доме.

Во время встречи Байден подтвердил приверженность США поддержке народа Украины, который защищает свой суверенитет и демократию от российского вторжения.

Реклама:

"Президент Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь в сфере безопасности для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя, включая сегодняшнее объявление о выделении дополнительных 375 миллионов долларов на боеприпасы и оборудование, а также для развития долгосрочной способности Украины защищаться от российской агрессии и сдерживать ее", – говорится в сообщении.

С этой целью лидеры обсудили поддержку США совместных усилий с нашими союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, таких как F-16.

Они также обсудили текущие усилия, направленные на дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны Украины, поскольку Россия продолжает свои ракетные и беспилотные атаки на украинские города.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Президент Байден отметил поддержку Соединенными Штатами и другими странами G7 восстановления Украины, включая усилия по восстановлению ее энергетической инфраструктуры, а также внедрение Украиной реформ, необходимых для реализации ее евроатлантических стремлений.

"Президент Байден также приветствовал приверженность президента Зеленского справедливому миру, основанному на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций", – сообщили в Белом доме.

Как сообщалось, последний пакет помощи США содержит дополнительные боеприпасы к системам HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и прочее.

Темы: БайденЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Байден
Три четверти американцев считают Байдена слишком старым для второго срока - опрос
Байден разочарован, что лидер Китая не посетит саммит G20
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: