В Белом доме рассказали о встрече Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден встретился в воскресенье с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита "Группы семи" в Хиросиме.

Как пишет "Европейская правда", о темах встречи рассказали в Белом доме.

Во время встречи Байден подтвердил приверженность США поддержке народа Украины, который защищает свой суверенитет и демократию от российского вторжения.

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"Президент Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь в сфере безопасности для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя, включая сегодняшнее объявление о выделении дополнительных 375 миллионов долларов на боеприпасы и оборудование, а также для развития долгосрочной способности Украины защищаться от российской агрессии и сдерживать ее", – говорится в сообщении.

С этой целью лидеры обсудили поддержку США совместных усилий с нашими союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, таких как F-16.

Они также обсудили текущие усилия, направленные на дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны Украины, поскольку Россия продолжает свои ракетные и беспилотные атаки на украинские города.

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Кроме того, Президент Байден отметил поддержку Соединенными Штатами и другими странами G7 восстановления Украины, включая усилия по восстановлению ее энергетической инфраструктуры, а также внедрение Украиной реформ, необходимых для реализации ее евроатлантических стремлений.

"Президент Байден также приветствовал приверженность президента Зеленского справедливому миру, основанному на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций", – сообщили в Белом доме.

Как сообщалось, последний пакет помощи США содержит дополнительные боеприпасы к системам HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и прочее.