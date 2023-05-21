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ЗСУ влучили у штаб окупантів у Бердянську – Стратком

Роман ПетренкоНеділя, 21 травня 2023, 12:21
ЗСУ влучили у штаб окупантів у Бердянську – Стратком
фото страткому

Вранці 21 травня у тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів, Управління стратегічних комунікацій повідомляє про влучання в штаб окупантів.

Джерело: Стратком, місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"

Деталі: За даними Центру стратегічних комунікацій, внаслідок нічного удару Сили оборони вразили штаб одного з підрозділів окупантів у Бердянську.

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Втрати противника уточнюються.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що "о 4.00 місто прокинулось від серії вибухів", а у районі аеродрому спостерігали пожежу та густий дим.

Зазначається, що частина міста досі без світла.

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Тим часом окупаційна адміністрація заявляє, нібито місто обстріляли ракетами Storm Shadow, і що російська ППО нібито збила 6 ракет, а сьома влучила "на околиці міста".

Теми: Бердянськвибухвійна
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