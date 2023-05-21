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ВСУ попали в штаб оккупантов в Бердянске - Стратком

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 12:21
ВСУ попали в штаб оккупантов в Бердянске - Стратком
фото страткома

Утром 21 мая во временно оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов, Управление стратегических коммуникаций сообщает о попадании в штаб оккупантов.

Источник: Стратком, местный телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"

Детали: По данным Центра стратегических коммуникаций, в результате ночного удара Силы обороны поразили штаб одного из подразделений оккупантов в Бердянске.

Потери противника уточняются.

Местные телеграмм-каналы пишут, что "в 4.00 город проснулся от серии взрывов", а в районе аэродрома наблюдали пожар и густой дым.

Отмечается, что часть города до сих пор без света.

Между тем оккупационная администрация заявляет, якобы город обстреляли ракетами Storm Shadow, и что российская ПВО якобы сбила 6 ракет, а седьмая попала "на окраине города".

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Темы: Бердянсквзрыввойна
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