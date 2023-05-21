ВСУ попали в штаб оккупантов в Бердянске - Стратком
Утром 21 мая во временно оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов, Управление стратегических коммуникаций сообщает о попадании в штаб оккупантов.
Источник: Стратком, местный телеграм-канал "Бердянськ сьогодні"
Детали: По данным Центра стратегических коммуникаций, в результате ночного удара Силы обороны поразили штаб одного из подразделений оккупантов в Бердянске.
Потери противника уточняются.
Местные телеграмм-каналы пишут, что "в 4.00 город проснулся от серии взрывов", а в районе аэродрома наблюдали пожар и густой дым.
Отмечается, что часть города до сих пор без света.
Между тем оккупационная администрация заявляет, якобы город обстреляли ракетами Storm Shadow, и что российская ПВО якобы сбила 6 ракет, а седьмая попала "на окраине города".