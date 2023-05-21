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Зеленський розповів, що не зустрівся у Хіросімі з президентом Бразилії

Роман ПетренкоНеділя, 21 травня 2023, 14:50
Зеленський розповів, що не зустрівся у Хіросімі з президентом Бразилії
зеленський, скріншот з зустрічей у японії

Президент Володимир Зеленський розповів, що у Японії так і не зустрілися з бразильським колегою Ігнасіо Лула да Сілвою.

Джерело: Зеленський під час пресконференції

Пряма мова Зеленського: "Я зустрівся майже з усіма лідерами, але в усіх є свої графіки, через це ми не змогли зустрітися з бразильським президентом".

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Деталі: На запитання журналістки, чи розчарований Зеленський, що не зустрівся з бразильським колегою, той відповів: "Я думаю, це його розчаровує" і посміхнувся.

Теми: ЗеленськийБразиліядипломатичні відносини
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