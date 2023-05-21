Зеленський розповів, що не зустрівся у Хіросімі з президентом Бразилії
Неділя, 21 травня 2023, 14:50
Президент Володимир Зеленський розповів, що у Японії так і не зустрілися з бразильським колегою Ігнасіо Лула да Сілвою.
Джерело: Зеленський під час пресконференції
Пряма мова Зеленського: "Я зустрівся майже з усіма лідерами, але в усіх є свої графіки, через це ми не змогли зустрітися з бразильським президентом".
Деталі: На запитання журналістки, чи розчарований Зеленський, що не зустрівся з бразильським колегою, той відповів: "Я думаю, це його розчаровує" і посміхнувся.
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