Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский рассказал, что не встретился в Хиросиме с президентом Бразилии

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 14:50
Зеленский рассказал, что не встретился в Хиросиме с президентом Бразилии
зеленый, скриншот со встреч в Японии

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Японии так и не встретились с бразильским коллегой Игнасио Лула да Силвой.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции во время пресс-конференции

Прямая речь Зеленского: "Я встретился почти со всеми лидерами, но у всех есть свои графики, поэтому мы не смогли встретиться с бразильским президентом".

Реклама:

Детали: На вопрос журналистки, разочарован ли Зеленский, что не встретился с бразильским коллегой, тот ответил: "Я думаю, это его разочаровывает" и улыбнулся.

Темы: ЗеленскийБразилиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: