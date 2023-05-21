Зеленский рассказал, что не встретился в Хиросиме с президентом Бразилии

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Японии так и не встретились с бразильским коллегой Игнасио Лула да Силвой.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции во время пресс-конференции

Прямая речь Зеленского: "Я встретился почти со всеми лидерами, но у всех есть свои графики, поэтому мы не смогли встретиться с бразильским президентом".

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Детали: На вопрос журналистки, разочарован ли Зеленский, что не встретился с бразильским коллегой, тот ответил: "Я думаю, это его разочаровывает" и улыбнулся.