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Зеленский рассказал, что не встретился в Хиросиме с президентом Бразилии

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 14:50
Зеленский рассказал, что не встретился в Хиросиме с президентом Бразилии
зеленый, скриншот со встреч в Японии

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Японии так и не встретились с бразильским коллегой Игнасио Лула да Силвой.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции во время пресс-конференции

Прямая речь Зеленского: "Я встретился почти со всеми лидерами, но у всех есть свои графики, поэтому мы не смогли встретиться с бразильским президентом".

Детали: На вопрос журналистки, разочарован ли Зеленский, что не встретился с бразильским коллегой, тот ответил: "Я думаю, это его разочаровывает" и улыбнулся.

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Темы: ЗеленскийБразилиядипломатические отношения
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