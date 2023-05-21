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ССО показали, як полюють на росіян у знищеній Мар’їнці

Роман ПетренкоНеділя, 21 травня 2023, 15:55
ССО показали, як полюють на росіян у знищеній Мар’їнці
СНАЙПЕР. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ССО

Сили спеціальних операцій показали полювання на російських окупантів у знищеній Мар’їнці Донецької області за допомогою безпілотників.

Джерело: ССО

Дослівно: "Вщент знищена, але смертельно небезпечна для окупантів. Це – про Мар’їнку, що на Донеччині.

Там оператори ССО України влаштували справжнє полювання на противника. Він намагається ховатися в руїнах, що колись були оселями місцевих мешканців".

Деталі: Бійці ССО наголошують, що постійно пильнують за пересуванням росіян, а виявивши їх – завдають удари за допомогою безпілотників.

Теми: Донецька областьССОвійна
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