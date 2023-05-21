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ССО показали, как охотятся на россиян в уничтоженной Марьинке

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 мая 2023, 15:55
ССО показали, как охотятся на россиян в уничтоженной Марьинке
СНАЙПЕР. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ССО

Силы специальных операций показали охоту на российских оккупантов в уничтоженной Марьинке с помощью беспилотников.

Источник: ССО

Дословно: "Полностью уничтожена, но смертельно опасна для оккупантов. Это - о Марьинке, что в Донецкой области.

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Там операторы ССО Украины устроили настоящую охоту на противника. Он пытается прятаться в руинах, которые когда-то были домами местных жителей".

Детали: Бойцы ССО отмечают, что постоянно следят за передвижением россиян, а обнаружив их - наносят удары с помощью беспилотников.

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Темы: Донецкая областьССОвойна
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