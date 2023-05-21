Учасники підсумкової сесії на саміті G7 погодилися з аргументами Зеленського й ухвалили рішення – ОП

Під час підсумкової сесії на саміті G7 у японській Хіросімі учасники погодилися з аргументами президента Володимира Зеленського щодо того, що Формула миру може бути лише українською, та ухвалили низку рішень.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у Facebook

Дослівно: "Вперше від початку повномасштабної російської агресії за одним столом з президентом України були усі лідери G7 та лідери найвпливовіших держав Глобального Півдня – Індії, Бразилії та Індонезії. Саме ця Сесія G7 стала найголовнішою і найрезультативнішою для України".

Деталі: Партнери обговорили українську Формулу миру, на якій має базуватися відновлення миру в Україні, та почули реакцію Глобального півдня.

"Українська сторона чітко пояснила, чому Формула миру може бути лише українською – адже війна відбувається саме на українській землі й саме українці виборюють своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпечне та успішне майбутнє. Партнери дослухалися до нас і погодилися з аргументами президента України", - повідомив Жовква.

Учасники підсумкової сесії ухвалили такі рішення:

1) усі держави повинні дотримуватися принципів Статуту ООН, в першу чергу, таких як повага до суверенітету та територіальної цілісності;

ВІДЕО ДНЯ

2) конфлікти необхідно вирішувати виключно мирним шляхом та на основі діалогу;

3) не допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво в будь-якій точці світу;

4) міжнародний порядок має ґрунтуватися на верховенстві права.

Учасники сесії також обговорили терміни проведення Глобального саміту миру, а Україна заручилась підтримкою партнерів у допомозі над його підготовкою.

Жовква також повідомив, що в Хіросімі Зеленський провів двосторонні зустрічі з усіма лідерами G7 та більшістю лідерів Глобального Півдня, які брали участь у Саміті, зокрема з премʼєр-міністром Індії, президентами Індонезії та Кореї, а також з прем‘єрами В‘єтнаму та Австралії.