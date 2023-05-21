Участники итоговой сессии на саммите G7 согласились с аргументами Зеленского и приняли решение – ОП

Во время итоговой сессии на саммите G7 в японской Хиросиме участники согласились с аргументами президента Владимира Зеленского о том, что Формула мира может быть только украинской, и приняли ряд решений.

Источник: замруководителя Офиса президента Игорь Жовква в Facebook

Дословно: "Впервые с начала полномасштабной российской агрессии за одним столом с президентом Украины были все лидеры G7 и лидеры самых влиятельных государств Глобального Юга – Индии, Бразилии и Индонезии. Именно эта Сессия G7 стала самой главной и результативной для Украины".

Детали: Партнеры обсудили украинскую Формулу мира, на которой должно базироваться восстановление мира в Украине, и услышали реакцию Глобального юга.

"Украинская сторона четко объяснила, почему Формула мира может быть только украинской – ведь война происходит именно на украинской земле и именно украинцы борются за свое право на независимость, территориальную целостность, безопасное и успешное будущее. Партнеры прислушались к нам и согласились с аргументами президента Украины", - сообщил Жовква.

Участники итоговой сессии приняли следующие решения:

1) все государства должны придерживаться принципов Устава ООН, в первую очередь, таких как уважение суверенитета и территориальной целостности;

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2) конфликты необходимо решать исключительно мирным путем и на основе диалога;

3) не допускать односторонних попыток силой изменить статус-кво в любой точке мира;

4) международный порядок должен основываться на верховенстве права.

Участники сессии также обсудить сроки проведения Глобального саммита мира, а Украина заручилась поддержкой партнеров в помощи над его подготовкой.

Жовква также сообщил, что в Хиросиме Зеленский провел двусторонние встречи со всеми лидерами G7 и большинством лидеров Глобального Юга, которые принимали участие в Саммите, в частности с премьер-министром Индии, президентами Индонезии и Кореи, а также с премьерами Вьетнама и Австралии.