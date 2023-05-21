Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Участники итоговой сессии на саммите G7 согласились с аргументами Зеленского и приняли решение – ОП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 17:24
Участники итоговой сессии на саммите G7 согласились с аргументами Зеленского и приняли решение – ОП
Зеленский на саммите G7, фото ОП

Во время итоговой сессии на саммите G7 в японской Хиросиме участники согласились с аргументами президента Владимира Зеленского о том, что Формула мира может быть только украинской, и приняли ряд решений.

Источник: замруководителя Офиса президента Игорь Жовква в Facebook

Дословно: "Впервые с начала полномасштабной российской агрессии за одним столом с президентом Украины были все лидеры G7 и лидеры самых влиятельных государств Глобального Юга – Индии, Бразилии и Индонезии. Именно эта Сессия G7 стала самой главной и результативной для Украины".

Детали: Партнеры обсудили украинскую Формулу мира, на которой должно базироваться восстановление мира в Украине, и услышали реакцию Глобального юга.

"Украинская сторона четко объяснила, почему Формула мира может быть только украинской – ведь война происходит именно на украинской земле и именно украинцы борются за свое право на независимость, территориальную целостность, безопасное и успешное будущее. Партнеры прислушались к нам и согласились с аргументами президента Украины", - сообщил Жовква.

Участники итоговой сессии приняли следующие решения:

1) все государства должны придерживаться принципов Устава ООН, в первую очередь, таких как уважение суверенитета и территориальной целостности;

ВИДЕО ДНЯ

2) конфликты необходимо решать исключительно мирным путем и на основе диалога;

3) не допускать односторонних попыток силой изменить статус-кво в любой точке мира;

4) международный порядок должен основываться на верховенстве права.

Участники сессии также обсудить сроки проведения Глобального саммита мира, а Украина заручилась поддержкой партнеров в помощи над его подготовкой.

Жовква также сообщил, что в Хиросиме Зеленский провел двусторонние встречи со всеми лидерами G7 и большинством лидеров Глобального Юга, которые принимали участие в Саммите, в частности с премьер-министром Индии, президентами Индонезии и Кореи, а также с премьерами Вьетнама и Австралии.

Темы: ЗеленскийG7Япония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал, что не встретился в Хиросиме с президентом Бразилии
Зеленский уточнил: Бахмут по состоянию на сейчас не захвачен Россией
Зеленский хочет проведения в июле саммита формулы мира
Последние новости
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
10:18
Как украинцы открывают бизнес в Дании и кто им в этом помогает
10:14
ОВА: под обстрелом России за сутки были девять областей
Все новости...
Реклама: