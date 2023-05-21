Обстріли Донеччини: у неділю 2 загиблих і 6 поранених

Внаслідок обстрілів Донеччини у неділю загинуло 2 і поранено 6 мирних мешканців.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

наслідки обстрілів Донеччини 21 травня, фото прокуратури

Дослівно: "21 травня 2023 року під удар окупантів потрапили міста Авдіївка, Часів Яр, смт Нью Йорк м. Торецька та с. Георгіївка Мар’їнської територіальної громади. Стріляли військовослужбовці РФ, ймовірно, зі ствольної артилерії та фугасними авіабомбами ФАБ-250.

За даними слідства, внаслідок влучань по житловій забудові загинули двоє чоловіків 46 та 55 років. Ще шестеро місцевих мешканців – двоє чоловіків і четверо жінок зазнали тілесних ушкоджень. Лікарі діагностували у постраждалих вогнепальні осколкові поранення голови, тулубу і кінцівок".

Деталі: Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних домоволодінь, багатоквартирного будинку, території підприємства та об’єктів цивільної інфраструктури.