Обстрелы Донетчины: в воскресенье 2 погибших и 6 раненых

В результате обстрелов Донетчины в воскресенье погибли 2 и ранены 6 мирных жителей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

последствия обстрелов Донетчины 21 мая, фото прокуратуры

Дословно: "21 мая 2023 года под удар оккупантов попали города Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью Йорк г. Торецка и с. Георгиевка Марьинской территориальной громады. Стреляли военнослужащие РФ, вероятно, из ствольной артиллерии и фугасными авиабомбами ФАБ-250.

По данным следствия, в результате попаданий по жилой застройке погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шестеро местных жителей – двое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавших огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей".

Детали: Правоохранители зафиксировали повреждения частных домовладений, многоквартирного дома, территории предприятия и объектов гражданской инфраструктуры.