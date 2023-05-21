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Обстрелы Донетчины: в воскресенье 2 погибших и 6 раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 17:37
Обстрелы Донетчины: в воскресенье 2 погибших и 6 раненых
последствия обстрелов Донетчины 21 мая, фото прокуратуры

В результате обстрелов Донетчины в воскресенье погибли 2 и ранены 6 мирных жителей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

 
последствия обстрелов Донетчины 21 мая, фото прокуратуры

Дословно: "21 мая 2023 года под удар оккупантов попали города Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью Йорк г. Торецка и с. Георгиевка Марьинской территориальной громады. Стреляли военнослужащие РФ, вероятно, из ствольной артиллерии и фугасными авиабомбами ФАБ-250. 

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По данным следствия, в результате попаданий по жилой застройке погибли двое мужчин 46 и 55 лет. Еще шестеро местных жителей – двое мужчин и четверо женщин получили телесные повреждения. Врачи диагностировали у пострадавших огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей".

Детали: Правоохранители зафиксировали повреждения частных домовладений, многоквартирного дома, территории предприятия и объектов гражданской инфраструктуры.

 
 

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Темы: Донецкая областьвойна
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