Окупанти обмежують доступ цивільних до мобільного зв’язку на Херсонщині – Генштаб
Неділя, 21 травня 2023, 18:59
На тимчасово захопленій Херсонщині окупанти обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області.
Реклама:
Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком".