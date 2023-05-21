Окупанти обмежують доступ цивільних до мобільного зв’язку на Херсонщині – Генштаб

На тимчасово захопленій Херсонщині окупанти обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області.

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Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком".