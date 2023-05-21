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Окупанти обмежують доступ цивільних до мобільного зв’язку на Херсонщині – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 18:59
Окупанти обмежують доступ цивільних до мобільного зв’язку на Херсонщині – Генштаб
ілюстративне фото Pixabay

На тимчасово захопленій Херсонщині окупанти обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області.

Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком".

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Теми: Херсонська областьмобільний зв'язокГенштабокупація
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