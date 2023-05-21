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Оккупанты ограничивают доступ гражданских к мобильной связи на Херсонщине – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 18:59
Оккупанты ограничивают доступ гражданских к мобильной связи на Херсонщине – Генштаб
иллюстративное фото Pixabay

На временно захваченной Херсонщине оккупанты ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские захватчики ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области.

Оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен. Кроме того, ограничивают перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью".

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Темы: Херсонская областьмобильная связьГенштабоккупация
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