Оккупанты ограничивают доступ гражданских к мобильной связи на Херсонщине – Генштаб
Воскресенье, 21 мая 2023, 18:59
На временно захваченной Херсонщине оккупанты ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "Российские захватчики ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области.
Реклама:
Оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен. Кроме того, ограничивают перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью".