Оккупанты ограничивают доступ гражданских к мобильной связи на Херсонщине – Генштаб

На временно захваченной Херсонщине оккупанты ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские захватчики ограничивают доступ гражданского населения к мобильной связи в населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области.

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Оккупанты демонтируют оборудование подстанций, а также ретрансляционных башен. Кроме того, ограничивают перемещение местных жителей в районы с устойчивой сотовой связью".