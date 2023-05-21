Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині знищили три ворожих безпілотники

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 19:24
На Херсонщині знищили три ворожих безпілотники
збиті 21 травня безпілотники, графіка повітряного командування "Південь"

На Херсонщині Сили оборони у неділю знищили три ворожих безпілотники.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "21 травня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські безпілотні літальні апарати: 1 БпЛА "Мерлін-ВР" , 1 БпЛА "Орлан-10" та 1 БпЛА "ZALA"".

Деталі: У командуванні нагадали основні правила безпеки. Зокрема, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги; не наближатися до підозрілих предметів та не чіпати їх; триматися від урізу води на відстані щонайменше 150-200 метрів і не допомагати ворогу несанкціонованим висвітленням руху чи діяльності Сил оборони.

Що передувало: Генштаб у вечірньому зведенні повідомляв, що загалом у неділю було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках – Данілов

відеоЗалужний: Прийшов час повертати своє

ISW пояснив, чому російським військам буде непросто замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Малюк прокоментував причетність СБУ до підриву Кримського моста

ГУР: Окупанти готують масштабну "радіоактивну" провокацію на ЗАЕС

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти обмежують доступ цивільних до мобільного зв’язку на Херсонщині – Генштаб
На Херсонщині росіяни обстріляли житловий будинок, загинув чоловік
Ворог за добу 53 рази гатив по Херсонщині
Останні новини
12:05
НКРЕКП пропонує встановити єдиний тариф на електроенергію для населення з 1 червня
11:46
фотоУ NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів
11:40
У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ
11:18
Зернова угода не досягає повноцінної роботи, попри заяви Росії - ЗМІ
11:05
Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки
10:58
фото, відеоВ окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
10:40
Вчені створили робота, який вміє знаходити "загублені" речі
10:18
Як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає
10:14
ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей
09:54
Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: