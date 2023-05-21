На Херсонщині знищили три ворожих безпілотники

На Херсонщині Сили оборони у неділю знищили три ворожих безпілотники.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "21 травня 2023 року на Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські безпілотні літальні апарати: 1 БпЛА "Мерлін-ВР" , 1 БпЛА "Орлан-10" та 1 БпЛА "ZALA"".

Деталі: У командуванні нагадали основні правила безпеки. Зокрема, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги; не наближатися до підозрілих предметів та не чіпати їх; триматися від урізу води на відстані щонайменше 150-200 метрів і не допомагати ворогу несанкціонованим висвітленням руху чи діяльності Сил оборони.

Що передувало: Генштаб у вечірньому зведенні повідомляв, що загалом у неділю було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.