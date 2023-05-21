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На Херсонщине уничтожили три вражеских беспилотника

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 19:24
На Херсонщине уничтожили три вражеских беспилотника
сбитые 21 мая беспилотники, графика воздушного командования "Юг"

На Херсонщине Силы обороны в воскресенье уничтожили три вражеских беспилотника.

Источник: воздушное командование "Юг"

Дословно: "21 мая 2023 года на Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 3 российских беспилотных летательных аппарата: 1 БпЛА "Мерлин-ВР", 1 БпЛА "Орлан-10" и 1 БпЛА "ZALA"".

Детали: В командовании напомнили основные правила безопасности. В частности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги; не приближаться к подозрительным предметам и не трогать их; держаться от уреза воды на расстоянии не менее 150-200 метров и не помогать врагу несанкционированным освещением движения или деятельности Сил обороны.

Что предшествовало: Генштаб в вечерней сводке сообщал, что всего в воскресенье было уничтожено 3 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

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Темы: Херсонская областьбеспилотники
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