Росіяни вдарили ракетами по Харківщині, є постраждалий
Неділя, 21 травня 2023, 19:49
Російські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по с. Циркуни біля Харкова, постраждав чоловік.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, alerts.in.ua
Дослівно: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!
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Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!".
Деталі: В області було оголошено повітряну тривогу.
Оновлено о 20:00: Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по с. Циркуни Харківського району.
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"Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу", - написав він.