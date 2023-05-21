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Росіяни вдарили ракетами по Харківщині, є постраждалий

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 19:49
Росіяни вдарили ракетами по Харківщині, є постраждалий
с. Циркуни Харківського району, Google maps

Російські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по с. Циркуни біля Харкова, постраждав чоловік.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, alerts.in.ua

Дослівно: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!

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Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!".

Деталі: В області було оголошено повітряну тривогу.

Оновлено о 20:00: Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по с. Циркуни Харківського району.

ВІДЕО ДНЯ

"Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу", - написав він.

Теми: ХарківвійнаХарківська область
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