Росіяни вдарили ракетами по Харківщині, є постраждалий

Російські війська у неділю ввечері завдали ракетного удару по с. Циркуни біля Харкова, постраждав чоловік.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, alerts.in.ua

Дослівно: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!

Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!".

Деталі: В області було оголошено повітряну тривогу.

Оновлено о 20:00: Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог завдав чергового ракетного удару по с. Циркуни Харківського району.

"Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу", - написав він.