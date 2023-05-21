Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили ракетами по Харьковской области, есть пострадавший

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 19:49
Россияне ударили ракетами по Харьковской области, есть пострадавший
с. Циркуны Харьковского района, Google maps

Российские войска в воскресенье вечером нанесли ракетный удар по с. Циркуны возле Харькова, пострадал мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, alerts.in.ua

Дословно: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!

Реклама:

Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: В области была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 20:00: Позже Синегубов сообщил, что враг нанес очередной ракетный удар по с. Циркуны Харьковского района.

ВИДЕО ДНЯ

"Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом. К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь", - написал он.

Темы: ХарьковвойнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: