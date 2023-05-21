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Россияне ударили ракетами по Харьковской области, есть пострадавший

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 19:49
Россияне ударили ракетами по Харьковской области, есть пострадавший
с. Циркуны Харьковского района, Google maps

Российские войска в воскресенье вечером нанесли ракетный удар по с. Циркуны возле Харькова, пострадал мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, alerts.in.ua

Дословно: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!

Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: В области была объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 20:00: Позже Синегубов сообщил, что враг нанес очередной ракетный удар по с. Циркуны Харьковского района.

"Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом. К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь", - написал он.

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Темы: ХарьковвойнаХарьковская область
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